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TTB yöneticisi PKK konferansında!

Türk Tabipler Birliği Yöneticisi Halis Yerlikaya'nın PKK'nın Avrupa'daki destekçisi Kurd-Akad'ın toplantısına katıldığı ortaya çıktı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) başkanı olmuştu. TTB'nin terör örgütlerinin sözcüsü gibi hareket etmesi, kapatılma çağrılarını da beraberinde getirmişti.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 11:12
TTB yöneticisi PKK konferansında!

TTB Yöneticisi Yerlikaya'nın PKK'nın Avrupa'daki destekçisi Kurd-Akad'ın toplantısına katılacağı haberinin gündeme düşmesinin ardından, Yerlikaya iddiaları reddetmişti. Ancak Halis Yerlikaya'nın 9 Temmuz 2020 tarihinde Kurd-Akad'ın etkinliğine sözde Kuzey Kürdistan sıfatıyla katıldığı fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Dr. Suat Kaptaner: 'PKK'nın Avrupadaki destekçisi KurdAKAD örgütü 9 Temmuz 2020 Webinar'ı: Covid 19 in Kurdistan - Katılımcı TTB MK üyesi Dr Halis Yerlikaya İlgimiz yok dediğiniz örgüt ve etkinlikleri Suç üstü yakalandınız !TTB MK derhal istifa edin ! Gideceksiniz örgütümüzün başından!' ifadelerini kullandı.

TABİP ODASI VER DERNEKLERDEN FİNCANCIYA TEPKİ: BİZİ TEMSİL ETMİYOR

23 tabip odası ve derneği, Fincancı'nın başkan seçilmesine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada, 'Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir.

Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı'nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz' ifadelerine yer verilmişti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ 'TBB KAPATILSIN' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada TBB'nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.

Kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, 'Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır.' ifadesini kullanmıştı.




Devlet Bahçeli

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