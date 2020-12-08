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Somer Şef'in oğlu oyuncuymuş!

MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Somer Şef bu kez oğluyla ilgili sürpriz bir paylaşım yaptı ve Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'in bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 20:16
Somer Şef'in oğlu oyuncuymuş!

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.

Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Somer Sivrioğlu, takipçileriyle hayatından kesitler, Masterchef programının kamera arkası ve ailesiyle olan anlarını sık sık paylaşıyor. Önceki günde Avustralya'da yaşayan oğlunun sahnesinden bir görüntü paylaştı. 




Avustralya

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