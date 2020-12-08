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Rusya ile kritik temas!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye'de gözaltına alınan Rus gazeteciler ele alındı..

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 19:06
Rusya ile kritik temas!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ ve Ukrayna konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı konusu da ele alındı.

UkraynaMevlüt Çavuşoğlu

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