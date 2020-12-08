Koronavirüste düşüşün yaşanacağı ilk 4 il

BÜYÜKŞEHİRLER DÜŞMEYE BAŞLADI



Arka arkaya alınan pandemi önlemleri sonucunda İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde günlük vaka ve hasta sayılarında düşüş başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'İstanbul'da vakalarda yüzde 25 düşüş oldu' açıklamasına karşın bunun toplam sayılara yansımaması, günlük vaka sayılarının halen 30 binlerde olması ise Anadolu şehirlerindeki artışın devam etmesinden kaynaklanıyor.



YOĞUN BAKIMLARDA RAHATLAMA DAHA SONRA



Büyükşehirlerdeki vaka ve hasta sayılarındaki gerileme eğilimine paralel olarak hastane ve yoğun bakımlara yansıması ise önümüzdeki haftadan sonra olması bekleniyor. Çünkü tedavi ortalama 10-14 gün devam ediyor. Örneğin geçen hafta bir hastanın yoğun bakıma alınması için 60-70 saat olan bekleme süresi bu hafta 20 saate düştü. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tablo daha da rahatlayacak.



ANADOLU'DA ALARM DURUMU DEVAM EDİYOR, RAHATLAMA İKİ HAFTA SONRA ANADOLU



Anadolu kentlerindeki gerilemenin ise iki hafta sonra başlaması bekleniyor. Çünkü alınan kararların bu şehirlere yansıması ancak bu süre içinde mümkün olabilecek. Ayrıca toplumsal bağışıklık da buralarda geriden geliyor.



RAHATLAMA ÖNCE BU 4 İLDE YAŞANACAK



Mücadelede elde edilen son dakika verilerine ve düşüş sinyallerine göre önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Trabzon gibi illerde düşeşler yaşanması, ardından diğer Anadolu şehirlerinin bunu takip etmesi bekleniyor.



KORONAVİRÜS SALGINI OCAK'TA 20, ŞUBAT'TA 10 BİN DÜŞECEK



Yapılan projeksiyonlara göre önlemlere uyulmaya devam edilmesi halinde günlük vaka sayıları Ocak ayında 20 bin, Şubat'ta ise 10 binlere gerileyecek. Aşının da devreye girmesi ile bahar aylarında rahatlama olacak.



YENİ ÖNLEMLER OLABİLİR ANCAK 14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK



Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde bir sokak kısıtlaması beklenmiyor. İllerin durumlana gore buraya özel önlemlerin devreye sokulabileceği belirtiliyor. Ancak son iki gündür tartışılan 14 günlük sokağa çıkma iddialarının gerçeği yansıtmadığı, henüz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de gündeminde böyle bir yasak olmadığı aktarıldı.



