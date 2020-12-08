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Hafter'in küstahlığına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması. Bakanlık, Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından, Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 19:15
Hafter'in küstahlığına sert tepki!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğunun öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır." ifadesi kullanıldı. Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde Libya halkı arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde, Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

LibyaJamaika

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