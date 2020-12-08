CHP'nin gündem değiştirme çabası!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun üzerinden kara propagandaya başlayan CHP'ye Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sert tepki gösterdi.







Göksu, CHP'nin İstanbul örgütünde ve Türkiye'nin çeşitli illerinde ortaya çıkan taciz ve tecavüz vakalarını örtmek için ajans çalışılması yapıldığını vurguladı. CHP içerisindeki tecavüzlere ses çıkarmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem değiştirmek için iftira propagandası yapıldığını belirterek şunları söyledi:



İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve kıymetli eşi Fatmanur Altun hakkında "Yalanın kurgu merkezi" CHP üzerinden yürütülen iftira politikası, CHP'deki ahlak dışı davranışları, başkalarına asılsız itham ve iftiralar atarak gündemden düşürmeye çalışmaktan başka hiçbir şey değildir."