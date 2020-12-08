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CHP'li başkandan skandal savunma!'

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın, Kartal Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Şahsın böyle bir suçlama ile zan altında olduğunu bilmiyorduk. Kendisini tanımıyorum. Basına yansıyınca olay aydınlanana kadar görevden uzaklaştırdık" dedi.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 15:33
CHP'li başkandan skandal savunma!'

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın, Kartal Belediyesi'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak G.Ö.A'nın görevden uzaklaştırılmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, G.Ö.A hakkındaki taciz iddialarından, olayın basına yansımasının ardından haberdar olduğunu söyledi.

'Kendisini tanımıyorum'

Yüksel, “Bir suçlama ile zan altında olduğunu bilmiyorduk. Kendisini tanımıyorum, olaydan sonra bizde çalışmaya başlamamış, 2-3 yıldır Kartal Belediyesi özel kalemdeymiş. Ancak özel kalem deyince gözünüzde benimle birebir çalışan küçük bir birim canlanmasın, 20-30 kişinin olduğu bir departman burası. Biz basına bu tip suçlamalar yansıyınca olay aydınlanana kadar kendisini görevden uzaklaştırdık” dedi.

Kartal Belediye Başkanı

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