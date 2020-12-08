Başkan Erdoğan imzaladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.



Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney,Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz oldu.



TÜRKİYE'NİN YURTDIŞINDAKİ SESİ OLACAK İSİMLER ŞÖYLE:



Washington Büyükelçiliği



Hasan Murat Mercan



Afganistan Kabil Büyükelçiliği



Cihad Erginay



Almanya Berlin Büyükelçiliği



Ahmet Başar Şen



Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği



Hatun Demirer



Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği



Ahmet Demirok



Bahreyn Manama Büyükelçiliği



Esin Çakıl



BAE Abu Dabi Büyükelçiliği



Tugay Tunçer



Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği



Sadık Babür Girgin



Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği



Hamit Ersoy



Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği



Nilgün Erdem Arı



Eritre Asmara Büyükelçiliği



Mehmet Selim Kartal



Fas Rabat Büyükelçiliği



Adnan Keçeci



Fransa Paris Büyükelçiliği



Refik Ali Onaner



Fransa OECD Daimi Temsilciliği



Kerem Alkin



Gine Konakri Büyükelçiliği



Volkan Türk Vural



Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği



Ayşegül Kandaş



Güney Sudan Juba Büyükelçiliği



Erdem Mutaf



Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği



Fırat Sunel



Irak Bağdat Büyükelçiliği



Ali Rıza Güney



İrlanda Dublin Büyükelçiliği



Mehmet Hakan Olcay



İspanya Madrid Büyükelçiliği



Burak Akçapar



İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği



Alparslan Acarsoy



İsviçre Bern Büyükelçiliği



Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy



İtalya Roma Büyükelçiliği



Ömer Gücük



Japonya Tokyo Büyükelçiliği



Korkut Güngen



Kamerun Yaounde Büyükelçiliği



Volkan Işıkcı



Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği



Ahmet Sadık Doğan



Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği



Mehmet Munis Dirik



Küba Havana Büyükelçiliği



Vehbi Esgel Etensel



Libya Trablus Büyükelçiliği



Kenan Yılmaz



Lübnan Beyrut Büyükelçiliği



Ali Barış Ulusoy



Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği



Zafer Ateş



Mozambik Maputo Büyükelçiliği



Hüseyin Avni Aksoy



Myanmar Nepido Büyükelçiliği



Ali Sait Akın



Nijerya Abuja Büyükelçiliği



Hidayet Bayraktar



Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği



Olgan Bekar



Panama Panama Büyükelçiliği



Lebibe Gülhan Ulutekin



Paraguay Asuncion Büyükelçiliği



Serhat Aksen



Polonya Varşova Büyükelçiliği



Cengiz Kamil Fırat



Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği



Hami Aksoy



Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği



Sibel Erkan



Singapur Singapur Büyükelçiliği



Mehmet Burçin Gönenli



Slovakya Bratislava Büyükelçiliği



Yunus Demirer



Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği



Aylin Taşhan



Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği



Fatih Ulusoy



Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği



Emre Zeki Karagöl



Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği



Mehmet Güllüoğlu



Tayland Bangkok Büyükelçiliği



Serap Ersoy



Togo Lome Büyükelçiliği



Esra Demir



Tunus Tunus Büyükelçiliği



Çağlar Fahri Çakıralp



Uruguay Montevideo Büyükelçiliği



Hüseyin Müftüoğlu



Yemen Sana Büyükelçiliği



Mustafa Pulat



Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği



Fatma Ömür Ünsay



Zambiya Lusaka Büyükelçiliği



İstem Cırcıroğlu