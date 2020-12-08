Başkan Erdoğan imzaladı!

Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney,Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz oldu.
TÜRKİYE'NİN YURTDIŞINDAKİ SESİ OLACAK İSİMLER ŞÖYLE:
Washington Büyükelçiliği
Hasan Murat Mercan
Afganistan Kabil Büyükelçiliği
Cihad Erginay
Almanya Berlin Büyükelçiliği
Ahmet Başar Şen
Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği
Hatun Demirer
Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği
Ahmet Demirok
Bahreyn Manama Büyükelçiliği
Esin Çakıl
BAE Abu Dabi Büyükelçiliği
Tugay Tunçer
Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği
Sadık Babür Girgin
Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği
Hamit Ersoy
Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği
Nilgün Erdem Arı
Eritre Asmara Büyükelçiliği
Mehmet Selim Kartal
Fas Rabat Büyükelçiliği
Adnan Keçeci
Fransa Paris Büyükelçiliği
Refik Ali Onaner
Fransa OECD Daimi Temsilciliği
Kerem Alkin
Gine Konakri Büyükelçiliği
Volkan Türk Vural
Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği
Ayşegül Kandaş
Güney Sudan Juba Büyükelçiliği
Erdem Mutaf
Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği
Fırat Sunel
Irak Bağdat Büyükelçiliği
Ali Rıza Güney
İrlanda Dublin Büyükelçiliği
Mehmet Hakan Olcay
İspanya Madrid Büyükelçiliği
Burak Akçapar
İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği
Alparslan Acarsoy
İsviçre Bern Büyükelçiliği
Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
İtalya Roma Büyükelçiliği
Ömer Gücük
Japonya Tokyo Büyükelçiliği
Korkut Güngen
Kamerun Yaounde Büyükelçiliği
Volkan Işıkcı
Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği
Ahmet Sadık Doğan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği
Mehmet Munis Dirik
Küba Havana Büyükelçiliği
Vehbi Esgel Etensel
Libya Trablus Büyükelçiliği
Kenan Yılmaz
Lübnan Beyrut Büyükelçiliği
Ali Barış Ulusoy
Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği
Zafer Ateş
Mozambik Maputo Büyükelçiliği
Hüseyin Avni Aksoy
Myanmar Nepido Büyükelçiliği
Ali Sait Akın
Nijerya Abuja Büyükelçiliği
Hidayet Bayraktar
Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği
Olgan Bekar
Panama Panama Büyükelçiliği
Lebibe Gülhan Ulutekin
Paraguay Asuncion Büyükelçiliği
Serhat Aksen
Polonya Varşova Büyükelçiliği
Cengiz Kamil Fırat
Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği
Hami Aksoy
Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği
Sibel Erkan
Singapur Singapur Büyükelçiliği
Mehmet Burçin Gönenli
Slovakya Bratislava Büyükelçiliği
Yunus Demirer
Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği
Aylin Taşhan
Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği
Fatih Ulusoy
Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği
Emre Zeki Karagöl
Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği
Mehmet Güllüoğlu
Tayland Bangkok Büyükelçiliği
Serap Ersoy
Togo Lome Büyükelçiliği
Esra Demir
Tunus Tunus Büyükelçiliği
Çağlar Fahri Çakıralp
Uruguay Montevideo Büyükelçiliği
Hüseyin Müftüoğlu
Yemen Sana Büyükelçiliği
Mustafa Pulat
Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği
Fatma Ömür Ünsay
Zambiya Lusaka Büyükelçiliği
İstem Cırcıroğlu