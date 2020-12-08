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Başkan Erdoğan imzaladı!

Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 18:47
Başkan Erdoğan imzaladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney,Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz oldu.

TÜRKİYE'NİN YURTDIŞINDAKİ SESİ OLACAK İSİMLER ŞÖYLE:

Washington Büyükelçiliği

Hasan Murat Mercan

Afganistan Kabil Büyükelçiliği

Cihad Erginay

Almanya Berlin Büyükelçiliği

Ahmet Başar Şen

Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği

Hatun Demirer

Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği

Ahmet Demirok

Bahreyn Manama Büyükelçiliği

Esin Çakıl

BAE Abu Dabi Büyükelçiliği

Tugay Tunçer

Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği

Sadık Babür Girgin

Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği

Hamit Ersoy

Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği

Nilgün Erdem Arı

Eritre Asmara Büyükelçiliği

Mehmet Selim Kartal

Fas Rabat Büyükelçiliği

Adnan Keçeci

Fransa Paris Büyükelçiliği

Refik Ali Onaner

Fransa OECD Daimi Temsilciliği

Kerem Alkin

Gine Konakri Büyükelçiliği

Volkan Türk Vural

Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği

Ayşegül Kandaş

Güney Sudan Juba Büyükelçiliği

Erdem Mutaf

Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği

Fırat Sunel

Irak Bağdat Büyükelçiliği

Ali Rıza Güney

İrlanda Dublin Büyükelçiliği

Mehmet Hakan Olcay

İspanya Madrid Büyükelçiliği

Burak Akçapar

İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği

Alparslan Acarsoy

İsviçre Bern Büyükelçiliği

Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

İtalya Roma Büyükelçiliği

Ömer Gücük

Japonya Tokyo Büyükelçiliği

Korkut Güngen

Kamerun Yaounde Büyükelçiliği

Volkan Işıkcı

Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği

Ahmet Sadık Doğan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği

Mehmet Munis Dirik

Küba Havana Büyükelçiliği

Vehbi Esgel Etensel

Libya Trablus Büyükelçiliği

Kenan Yılmaz

Lübnan Beyrut Büyükelçiliği

Ali Barış Ulusoy

Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği

Zafer Ateş

Mozambik Maputo Büyükelçiliği

Hüseyin Avni Aksoy

Myanmar Nepido Büyükelçiliği

Ali Sait Akın

Nijerya Abuja Büyükelçiliği

Hidayet Bayraktar

Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği

Olgan Bekar

Panama Panama Büyükelçiliği

Lebibe Gülhan Ulutekin

Paraguay Asuncion Büyükelçiliği

Serhat Aksen

Polonya Varşova Büyükelçiliği

Cengiz Kamil Fırat

Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği

Hami Aksoy

Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği

Sibel Erkan

Singapur Singapur Büyükelçiliği

Mehmet Burçin Gönenli

Slovakya Bratislava Büyükelçiliği

Yunus Demirer

Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği

Aylin Taşhan

Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği

Fatih Ulusoy

Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği

Emre Zeki Karagöl

Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği

Mehmet Güllüoğlu

Tayland Bangkok Büyükelçiliği

Serap Ersoy

Togo Lome Büyükelçiliği

Esra Demir

Tunus Tunus Büyükelçiliği

Çağlar Fahri Çakıralp

Uruguay Montevideo Büyükelçiliği

Hüseyin Müftüoğlu

Yemen Sana Büyükelçiliği

Mustafa Pulat

Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği

Fatma Ömür Ünsay

Zambiya Lusaka Büyükelçiliği

İstem Cırcıroğlu

SingapurTanzanyaMevlüt ÇavuşoğluPanamaKenan Yılmaz

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