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Alarma geçildi! Sular 20 metre çekildi!

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye indi. Şehrin su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü’nden takviye yapılıyor fakat Sapanca Gölü'nde de sular 20 metreye kadar geri çekildi

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 18:27
Alarma geçildi! Sular 20 metre çekildi!

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim sebebi ile su seviyesi günden güne azalıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17’ye indi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi sebebi ile su ihtiyacı Sapanca Gölü’nden karşılanıyor. İSU yetkilileri, barajdan günde 100 ile 120 bin metreküp arasında su kullanıldığını, ayrıca Sapanca Gölü’nden Yuvacık Baraj Arıtma Tesisi'ne çekilmiş isale hattından su takviyesi yapıldığını bildirdi.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ının, Kocaeli’nin ise yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Göldeki su seviyesi 32,50 metreden 30,43 metre seviyesine düştü. Sapanca Gölü’nde su seviyesinin düşmesi, kıyı kesimlerinde hissedildi. Gölün daha önce suyla dolu kısımlarında sular, yaklaşık 20 metre çekildi. 7 yıl önce yaşanan kuraklıkta Sapanca Gölü’nde su seviyesi 29,20 metre seviyesine kadar düşmüştü.

Göldeki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düştüğünü söyleyen Sapanca Rüstem Paşa Mahallesi'nin muhtarı Nazım Özkılıç, “2013 yılında bir kuraklık yaşamıştık. O zaman sular çok çekilmişti. Daha sonra yağışlarla yine eski yerini aldı. Bu yıl yine kuraklıktan dolayı bir çekilme var. 5 aydır hiç doğru düzgün yağmur yağmadı. Bu yıl kuraklıkla birlikte İzmit ve Sakarya’nın da içme suyunu buradan alması nedeniyle bu hale geldi. Şu an durduğumuz yer, aşağı yukarı 1,5- 2 metre derinliğinde suyla kaplıydı. Burada olta balıkçılığı, amatör balıkçılık yapılıyordu. Su şu anda 20- 25 metre kadar çekilmiş durumda. Daha önceden buralar sularla kaplıydı. Amatör balıkçılık yapılırdı. İskelemize kayıklar bağlanırdı. Bu sazlıkların olduğu alan tamamen suyla kaplı; balıkların, ördeklerin, yabani hayvanların yuvalandığı bir alandı. Kuraklık dönemi ve su çekmelerden dolayı buralar, bu hale geldi” ifadelerini kullandı.

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