AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kritik açıklamalar!

AK
Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti MKYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:
Sağlık çalışanlarına saygılarımızı gönderiyoruz.
TOPLANTIDA ELE ALINACAK KONULAR
Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve ekonomi başta olmak üzere gündemin önemli başlıkları değerlendiriliyor.
Büyüme ve enflasyona ilişkin son veriler ile asgari ücret görüşmelerine ilişkin detayların da toplantıda ele alınması bekleniyor.
AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de önemli başlıklardan.
Toplantıda Suriye
, Irak ve Libya
'daki gelişmeler ile birlikte yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ele alınıyor.
AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci takvimi ve yapılan hazırlıklar da değerlendiriliyor.