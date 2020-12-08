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18 yaşındaki kızın karnından çıkarıldı. Tam 9 kilo...

Van'da yaşayan Şilan Bayer’in, karnında şişlik ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede, ameliyatla karnından 9 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Sağlık / 08 Aralık 2020 Salı 10:56
18 yaşındaki kızın karnından çıkarıldı. Tam 9 kilo...

Van'da bir yıldır nefes darlığı ve karnında şişlik şikayeti görülen 18 yaşındaki Şilan Bayer, son 3 ayda rahatsızlığı artınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Doktorların yaptığı muayenede, Bayer'in karnında büyük bir kitle tespit edildi.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, 'Daha önce de bu tür şikayetleri olmuş ama ailesine söylemeye çekinmiş. Onlarda dolayısıyla doktora götürememişler. Bize geldiğinde yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde ve muayenemizde yumurtalığından kaynaklandığını düşündüğümüz diyaframına kadar uzanan bir kitle tespit ettik.' dedi.



9 KİLO 800 GRAMLIK KİTLE, AMELİYATLA ÇIKARTILDI

Görüntüleme yöntemlerinin ardından hemen ameliyat kararı verdiklerini belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, 'Yaptığımız muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından hastamız için ameliyat kararı verdik. Ameliyata kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. İpek Uzaldı ve 2 hemşire arkadaşımız ile birlikte girdik ve 2,5 saat süren bir ameliyat oldu. Ameliyatta, bir ucundan diğerine 52 santimetre olan 9 kilo 800 gram ağırlığındaki kitleyi çıkarabildik. Ameliyatı yaparken kitleyi 2 arkadaşımız tutmak durumunda kaldı. Başarılı bir şekilde ameliyatı tamamladık. Hastamızda şifa ile taburcu olup, bu hadiseyi geride bıraktı.' diye konuştu.



'BİRAZ GEÇ KALIYORLAR'

Van'da 8 aydır görev yaptığını anlatan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, bu boyutlara yakın ameliyatla çıkardığı 3'üncü kitle olduğunu belirterek, 'Ben 8 aydır buradayım ve bu boyutlara yakın aldığım 3'üncü kitle oldu. Hastalar bize başvurduklarında bir tık geç kalıyorlar gibi. Özellikle bu yaşlarda şikayetlerini ailelerine söylerken biraz çekingen davranıyorlar. Bu bölge zannediyorum son çalıştığım İstanbul iline oranla bu boyuttaki kitlelerin daha fazla olduğu bir bölge.' diye konuştu.



Bu tür operasyonların ekip işi olduğunu ve onlar olmadan mümkün olamayacağını belirten Dr. Purut, tüm mesai arkadaşlarına ve desteklerinden ötürü Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibine teşekkür etti.

Yunus Emre

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