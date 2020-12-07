Yine sele teslim oldu!

Yıllardır alt yapı sorunlarını çözemeyen CHP'nin yönettiği belediyelerde manzara değişmedi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



TAŞKIN YAŞANDI



Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.



VATANDAŞ RÖGAR KAPAKLARINI AÇMAYA ÇALIŞTI



Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.



YOL ÇÖKTÜ



Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu. Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.



