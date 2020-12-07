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Murat Övüç'e büyük şok!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sert dili başını ağrıtmaya devam ediyor. Övünç'ün sarf ettiği sert sözlere karşı açılan davalar dur durak bilmiyor. Murat Övüç, sosyal medya hesabından koronavirüsü tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrıları yaparken haberlerde gördüğü balık tutan vatandaşları konu edinerek 'Cahil insanlar, sizin gibilerinin yüzünden evde oturuyoruz. Böyle varoş kesim yüzünden bu virüs yayılacak. ' sözlerinin ardından küfürler savurarak tepkisini sert bir şekilde belirtmişti.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:43
Murat Övüç'e büyük şok!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sert dili başını ağrıtmaya devam ediyor. Övünç'ün sarf ettiği sert sözlere karşı açılan davalar dur durak bilmiyor. Murat Övüç, sosyal medya hesabından koronavirüsü tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrıları yaparken haberlerde gördüğü balık tutan vatandaşları konu edinerek 'Cahil insanlar, sizin gibilerinin yüzünden evde oturuyoruz. Böyle varoş kesim yüzünden bu virüs yayılacak. ' sözlerinin ardından küfürler savurarak tepkisini sert bir şekilde belirtmişti.

DURUŞMAYA POLİS ZORU İLE GETİRELECEK

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında açılan Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya katılmayınca zorla getirme kararı çıkartıldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sert dili başını ağrıtmaya devam ediyor. Övünç'ün sarf ettiği sert sözlere karşı açılan davalar dur durak bilmiyor. Murat Övüç, sosyal medya hesabından koronavirüsü tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrıları yaparken haberlerde gördüğü balık tutan vatandaşları konu edinerek 'Cahil insanlar, sizin gibilerinin yüzünden evde oturuyoruz. Böyle varoş kesim yüzünden bu virüs yayılacak. ' sözlerinin ardından küfürler savurarak tepkisini sert bir şekilde belirtmişti.

ZORLA GETİRELECEK

Yayılan videonun ardından vatandaş F.M, fenomen Murat Övüç hakkında savcılığa şikayette bulundu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası 'Halka kin ve nefret' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmayan Övüç hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Övüç, bir dahaki duruşmaya polis zoru ile getirilecek.

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