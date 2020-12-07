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İzmir'in depreminin simgelerindendi! İnci'den haber var!

İzmir'de 30 Ekim'de büyük yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan'dan sevindiren haber geldi. Herkes İnci Okan yürüyecek mi diye endişeyle beklerken o bugün ilk adımlarını attı.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:37
İzmir'in depreminin simgelerindendi! İnci'den haber var!

İzmir'de 30 Ekim'de büyük yıkıma neden olan depremde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan'dan sevindiren haber geldi. Herkes İnci Okan yürüyecek mi diye endişeyle beklerken o bugün ilk adımlarını attı.

YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENEN BİR ÇOCUK GİBİ

Ege Üniversitesi Hastanesinde 4 hafta süren tedavisi tamamlanınca taburcu edilen ve Karşıyaka'daki bir fizik tedavi merkezine devam eden İnci Okan'ın ilk yürüyüşü, aile üyelerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Yürümeyi yeniden öğrenen bir çocuk gibi ilk adımlarını atan Okan ile fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz'ın sevinci de kameraya yansıdı. Öte yandan İnci Okan ile aynı apartmanın enkazından çıkarılan ve sol kolundan yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'nın da aynı merkezdeki tedavi süreci görüntülendi.

İKİSİNİN DE DURUMU İYİYE GİDİYOR

İnci Okan'ın ablası İdil Okan, yaptığı açıklamada, 2 genç depremzedenin tedavisinin de iyiye gittiğini söyledi.

Fizik tedavi merkezine giden kuzenlerin moralinin de iyi olduğunu ifade eden Okan, "Alp 4. kattaydı ve ilk kurtarılanlar arasındaydı. Omzuna kolon düştüğü için yaralanmıştı. İnci'nin de durumu iyiye gidiyor. Fizik tedavisinde yardımcı olan ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.

DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan 30 Ekim depreminde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılmış ve umudun sembol çocukları arasında yer almıştı.

Karşıyaka

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