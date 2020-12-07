Google, Android'e gelen yeni özellikleri duyurdu!

oogle, önümüzdeki haftalarda Android telefonlarda kullanımına başlanacak bir dizi yeni özelliği duyurdu. Bu özellikler genellikle belirli uygulamalarla ilgili olurken, aralarında belki de en heyecanlandırıcı yenilik eklenecek yeni emojiler.

Gelen yeni emoji özellikleri sıradan eklenen yeni emojilere benzemeyecek. Google, artık kullanıcılara emojilerden kombinasyonlarda bulunabilecekleri bir sistem getiriyor. Böylece kullanıcılar kendi emojilerini yaratabilecekler. Peki, bu nasıl olacak?

Tıpkı yukarıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi 2 farklı emojiyi yan yana seçtiğinizde, alt satırda kombine emojiler ortaya çıkacak ve bunlardan dilediğinizi kullanabileceksiniz. Böylece emoji sayısı "yüzlerce"den kabaca 14 bine kadar çıkacak.uygulamasının da Android 11 cihazlar için daha yaygın şekilde kullanılacağı bilgisi yer alıyor. Öte yandan Google Haritalar'a da bir güncelleme getiren Google, güncelleme ile Git sekmesi getiriyor ve böylece kullanıcılara sık ziyaret ettikleri yerlere hızlı kısayollar oluşturuyor.



Google'dan bir yeni özellik de sesli kitap hayranları için. Google, ders kitaplarını otomatik olarak ses biçimine dönüştürebilen bir araç çıkarıyor. Böylece sesli kitap dinlemeyi sevenlerin, istedikleri kitapların sesli kitaba dönüştürülmesini beklemesine gerek kalmayacak.