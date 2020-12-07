Biden sağlık bakanını açıkladı!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, bir bakanı daha açıkladı. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.



SAĞLIK BAKANI OLARAK GÖREV ALACAK KİŞİ BELLİ OLDU



Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.







SALGINLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK



Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.



Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. California eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı.