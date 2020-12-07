Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında kendisi hakkında iddialarını yalanladı.



Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim' dedi.









