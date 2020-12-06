Yılmaz Vural'dan güzel haber!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Deneyimli teknik adam, 3 gün sonra ise oksijen ihtiyacının artması sebebiyle yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.



SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ



Ajansspor'un haberine göre; Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. Tecrübeli teknik adamın entübasyon işlemi sona erdi. Vural'ın tedavisine devam edildiği bildirildi.



EŞİ 'DURUMU İYİYE GİDİYOR' DEMİŞTİ



Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, 30 Kasım'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, eşinin entübe halinde yoğun bakımda olduğunu belirterek, “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.



ENTÜBASYON NEDİR?



Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.



Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine 'entübasyon' denir. Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.



