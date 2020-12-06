O ülkede şiddetli deprem!

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarŞili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin kuzey kesiminde öğleden sonra 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Depremin mal veya can kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.



Merkez, depremin yerel saatle 13.47'de Tarapaca Bölgesi'ne bağlı Picka Kasabası'nın 31 kilometre kuzeydoğusunda ve 108.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.



Tsunamiyi tetikler mi?

Şili Deniz Hidrolojisi ve Oşinografi Bürosunca yapılan açıklamada ise, depremin tsunamiyi tetiklemediği belirtildi.afından yapılan açıklamada, Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



