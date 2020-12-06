Meteorolojiden flaş kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu



KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu



MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu



HATAY °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu



ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 13°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu



ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu



TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, -1°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu



GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu