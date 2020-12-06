İstanbul'da istila!

Avcılar sahilinde binlerce denizanası kıyıya vurdu. Kıyıya vuran denizanaları belediye ekipleri tarafından temizlendi. Cinsleri 'Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen denizanalarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı. İstanbul'un ilçelerinden Avcılar'da bulunan Ambarlı Sahili'nde, önceki gün binlerce denizanası kıyaya vurdu. Denizanalarının büyüklüğü vatandaşları paniğe sevk etti.



'İNSAN TENİNE DEĞERSE ZEHİRLER'



Denizanası yoğunluğu nedeniyle su yüzünün beyaza büründüğü görüldü. Aralarında zehirli olduğu değerlendirilen denizanalarının da bulunduğu öğrenildi. Uzmanlar tarafından, bu tür denizanalarının insan vücuduna temas etmesi halinde zehirlenmeye yol açabileceği uyarısı yapılıyor.



RAHATSIZLIK VEREN TÜR



İstanbul sahillerini istila eden ve iç kısmı sarı veya koyu renkteki denizanalarının balıkçılara, tekne sahiplerine ve kıyıda balık tutan oltacılara rahatsızlık verdiği kaydedildi.



NEDEN OLUYOR?



Uzmanlar; denizanalarındaki artışın küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olduğunu belirtirken, ayrıca lodos ve poyrazın da artışta etkili olduğunu aktarıyor. Küresel iklim değişikliği, mevsimlerin sürelerini ve ortalama iklim verilerini oldukça etkilediği gibi kara, hava ve deniz canlılarını da etkiliyor.



KİMYASAL ENJEKTE EDEREK AVLANIYOR



Uzmanlara göre; karnivor canlılar olan denizanaları, nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte ederek avını yakalayabilir. Bu nedenle insanların merak edip dokunmamaları tavsiye ediliyor.



Denizanası konusunda çoğu kez doğru bilgilendirme yapılmadığını ve uzman olmayan kişiler tarafından halkı endişeye sevk edecek açıklamalar yapıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu denizanası türünün 2000 yılından itibaren Marmara Denizi'nde görüldüğünü anımsattı. Marmara'da bulunan zehirli denizanası türleri çok tehlikeli olmadığını kaydeden uzmanlar yine de vatandaşların uzak durmalarını tavsiye ediyor.



Zehirli denizanalarıyla temas halinde biraz acı veren ve kaşınan isilikler oluşabileceği belirtilirken, temas eden bölgeyi tatlı suyla yıkadıktan sonra amonyak dökülmesi öneriliyor. İlk tedaviden sonra yanma ve kaşıntıyı almak için merhem kullanılmalı.

