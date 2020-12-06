USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

İHA tesisini gözetlerken yakalanmışlardı... Rusya'dan tuhaf açıklama!

Tüm dünyada büyük ilgi göre Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekimler yapan 2 Rus gazeteci yakalandı. Yakalanan gazetecilerin müdürleri "Yeni yıl çekimleri için gitmişlerdi" gibi değişik bir açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 06 Aralık 2020 Pazar 10:03
İHA tesisini gözetlerken yakalanmışlardı... Rusya'dan tuhaf açıklama!

TUHAF AÇIKLAMA GELDİ

Uluslararası basında Türkiye'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

YENİ YIL SAVUNMASI YAPILDI

Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, 'Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı' şeklinde konuştu.

RUS DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu.

TEMASA GEÇİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir' denildi.

Libya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı