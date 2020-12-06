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CHP’de yeni taciz skandalı! İşe soktuğu yengesine cinsel saldırı...

Türkiye’yi sarsan CHP’deki taciz skandalında, yeni adres Şişli oldu. Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'un; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. U.G Y.'nin akrabasının eşi olan K.H. isimli kadına yönelik cinsel içerikli sözler söylediği ve cinsel saldırıda bulunduğu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise bir kez daha cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Güncel / 06 Aralık 2020 Pazar 16:47
CHP’de yeni taciz skandalı! İşe soktuğu yengesine cinsel saldırı...

CHP'yi sarsan son dakika haberinin adresi bu kez İstanbul Şişli! İddiaya göre; Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., müşteki ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. K.H. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu. U.G Y., asistanı olan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, 'Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?' diyordu.



KARISININ YANINDA SALDIRDI!

Aylar sonra şüphelinin Tarabya'da 20 kişiden oluşan doğum günü etkinliğine katıldığını belirten K.H., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şunları söyledi: 'Olay günü; U.G Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlamanın ardından kocamla birlikte onların evine evlerine gittik.



'BANA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU'

Alkolün etkisiyle kendisinden geçen karısını yatağına götürdüm ve pijamasını giydirdim. O sırada U.G.Y., arkamda belirdi ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Kendimden itip uzaklaştırmaya çalıştım ancak bana cinsel saldırıda bulundu.'



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Korkunç olayın ardından araları açılan ve bir süre görüşmeyen U.G.Y.'nin konuşma bahanesiyle mağdur kadınla tekrar buluştuğu kaydedildi. K.H.'yı otomobiliyle ıssız bir yere götüren U.G.Y.'nin burada asistanını taciz ettiği ve yeniden cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine yaşadıklarını yargıya taşıyan mağdur kadın, 8 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, mağdur kadının şikayeti üzerine U.G.Y. hakkında soruşturma başlattı.



ŞİŞLİ'DEN SARIYER'E TRANSFER OLDU

Mağdurun şikayetini 4 ay sonra geri çekmesi üzerine U.G.Y. hakkında 'cinsel taciz' suçlamasıyla yürütülen soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. Başsavcılık; 5 Haziran 2018 tarihli kararında, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine dosyanın kapatıldığını vurguladı.



Şüphelinin olaydan bir süre sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı bildirildi.

Sarıyer

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