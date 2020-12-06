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1 ayda 58 terörist etkisiz!

MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi."

Güncel / 06 Aralık 2020 Pazar 11:06
1 ayda 58 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ve terörle mücadele konusu ele alındı.

20 BİN 612 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ ile mücadele kapsamında; 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiği belirtildi.

Ayırca son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 367 şahsın yakalandığı, 40 bin 160 kişinin hududu geçemeden engellendiği bildirildi. Yakalanan bu şahıslar arasından 25’inin FETÖ olmak üzere 39’unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

SON BİR AYDA 58 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlere karşı kararlılıkla süren operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz."



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