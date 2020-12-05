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Yunan ağzıyla manşet atan Odatv, AB'den Türkiye'ye 'yaptırım' istiyor!

Sol medyanın karanlık Oda'sı, Yunan ağzıyla attığı manşet ile adeta Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:24
Yunan ağzıyla manşet atan Odatv, AB'den Türkiye'ye 'yaptırım' istiyor!

Türkiye'de fitne haberciliğin çıkış noktası Odatv, devlet aleyhine haberlere imza atmaya tam gaz devam ediyor. Odatv, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen düşman ağzıyla bir manşete imza attı.

Odatv'den yaptırım algısı
Son olarak CHP'de tecavüz olaylarını örtbas etmek için 'Ekrem İmamoğlu'na suikast' yalanını ortaya atan Odatv, Türkiye aleyhtarlığında düşman ağzıyla yayın yaparak AB'nin 'Türkiye' açıklaması üzerinden attığı başlık ile algı operasyonuna girişti.

Hukuka uygun bir şekilde Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Türkiye hakkında 10-11 Aralık'ta toplanacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde yeni kararlar alınacak. Yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik varken Odatv, 'yaptırım' uygulanmasını ister tarzda bir habere imza attı.

Türkiye'ye yaptırım olsa ‘kına yakacak' olan Odatv, Yunan ağzıyla yaptığı haberde, Türkiye için 'Herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı' başlığını attı.

AB'li yetkiliden Türkiye açıklaması
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün yaptığı açıklamada, 'Ben Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde.' ifadelerini kullanmıştı.

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