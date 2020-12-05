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Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

Doğu Akdeniz geçtiğimiz aylarda başlayan hareketli günlerini yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin "Mavi Vatan" olarak belirlediği sularda gaz ve petrol arama çalışmaları başta Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesini rahatsız ederken Türkiye'nin haklılığını gören devletler tepki gösteremediler. Doğu Akdeniz'de sıcak günler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ülke için kritik konumda olan sular için Rus gemileri de sefere çıktı. Çanakkale Boğazı'nı çıkan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı "Novocherkassk" ile 150 borda numaralı savaş gemisi "Saratov" Akdeniz'e iniyor.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:30
Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 10.30 sıralarında peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi.



AKDENİZ'E DOĞRU YOL ALDI

Rus savaş gemilerinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Rus savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



TSK, ORUÇ REİS'İ DOĞU AKDENİZ'DE YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, refakat ve korumakla görevli oldukları Oruç Reis sismik araştırma gemisini 82 gün boyunca bir an bile yalnız bırakmadı. Bu görev kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yapıldı, deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki sismik araştırmalar kapsamında 10 bin 955 kilometre iki boyutlu (2B) sismik veri topladı.

Araştırmalarının ardından kasım ayı sonunda Antalya Limanı'na dönen araştırma gemisi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları refakat ve koruma görevi gerçekleştirdi.



İKİ PERİYOTTA EŞLİK ETTİ

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 82 gün süren refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.



İHA'LAR 3 BİN 600 SAAT UÇTU

Görev kapsamında ayrıca deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Kovid-19 salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içinde ve fedakarca yerine getirildi.



Refakat ve koruma görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.

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