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Fransa'nın başkenti Paris alevlere teslim!

Fransa’da tartışmalı güvenlik yasa tasarısı, nedeniyle başkent Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok şehrinde büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericiler her şeyi yakıp yıkarken, Avrupa'nın merkezi Paris, alevlere teslim oldu.

Dünya / 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:29
Fransa'nın başkenti Paris alevlere teslim!

İslam karşıtlığını devlet eliyle körükleyen Fransa'da tartışmalı güvenlik yasası nedeniyle büyük çaplı protesto gösterileri düzenleniyor. Şiddetin tavan yaptığı ülkede başta Paris olmak üzere pek çok kentte şiddet olayları yaşandı.

Göstericiler yeni güvenlik yasa tasarısını protesto ederken, sokaklar savaş alanına döndü.

SOKAKLAR ALEVLERE TESLİM OLDU

Republique Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen on binlerce kişi, hükümet tarafından çıkarılmak istenen 'küresel güvenlik' yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Protestolar çerçevesinde polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanırken, polislerin müdahalesi tansiyonu yükseltti.

Göstericiler şiddetli protestolar sırasında sokakları yaktı. Paris'in ünlü meydanlarından alevler ve dumanlar yükseldi. Pek çok bina ve araç kundaklandı. Göstericiler önüne çıkan her şeyi yakıp yıktı.

POLİSLERLE ÇATIŞTILAR

Polis protestoculara müdahale etti ve göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede meydana geldi. Protestocular taş ve havai fişek atarken polis biber gazı kullanarak karşılık verdi.

Paris'te, kentin doğusundaki Porte des Lilas bölgesinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Gündüz saat 15.00 (TSİ 17.00) civarında gerilim tırmandı. Protestocular polise taşlarla saldırdı, havai fişekler attı. Polis biber gazı kullandı. Göstericiler ellerinde pankartlar ile Macron'u istifaya çağıran sloganlar attı.

Fransa

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