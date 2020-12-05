Dünya'daki en zengin Türk oldu!

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 250'nin üzerinde değer kazandı.



ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören BionTEch hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin'in, 5,12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.



ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 29 MİLYAR DOLARA DAYANDI



Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri ise şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde.



Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, BioNTech'in yüzde 18,8'lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO'su olan Uğur Şahin, 2020 yılı başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listeye giren tek Türk de Uğur Şahin oldu.



PFİZER CEO'SU: AŞIDAN SONRA VİRÜSÜN BULAŞTIRIP BULAMAYACAĞINDAN EMİN DEĞİLİZ



Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden 'emin olmadığını' söyledi.



Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan aşıya ilişkin açıklama geldi.



Bourla, ABD medyasına verdiği röpörtaj sırasında 'Korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına iletebilir miyim?' şeklinde yöneltilen soruya 'Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.



Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz' yanıtını verdi.



Kasım ayında Pfizer, aşı adayının COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.



ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi.



Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.