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Antalya'da şiddetli deprem!

Son dakika deprem: Antalya'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 Kandilli ise 5.4 olarak açıkladı. Deprem Alanya Gaziapaşa açıklarında Akdeniz'de meydana geldi. Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların isterlerse evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:54
Antalya'da şiddetli deprem!

Deprem kuşağında olan ülkemiz sık sık depremlerle sallanıyor. Bugün bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'A GÖRE 5,2

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 5,4 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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