Antalya'da şiddetli deprem!

Deprem kuşağında olan ülkemiz sık sık depremlerle sallanıyor. Bugün bir deprem daha meydana geldi.



AFAD'A GÖRE 5,2



Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



KANDİLLİ 5,4 OLARAK AÇIKLADI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.



ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ



10 saniye süren deprem Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



