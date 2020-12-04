USD (Alış - Satış) : 7,85 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,51 - 9,53

Terörist elebaşı Karayılan'dan DTK itirafı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, “DTK PKK’yla özdeştir. Abdullah Öcalan’ın projesi olan 4 ayaklı paradigmanın 3’üncü ayağıdır. Bu oluşuma üye olanlar örgüt üyesi gibi cezalandırılır” şeklindeki içtihat oluşturan emsal kararından sonra çok sayıda HDP’li Milletvekili, belediye başkanı, Meclis üyeleri, il ve ilçe başkanları örgüt üyeliğinden cezalandırılırken, HDP, DTK’nın legal bir kurum olup PKK’yla hiçbir organik bağı olmadığı iddiasında bulunarak verilen hapis cezalarıyla ilgili kıyameti koparmıştı. Terörist başı Murat Karayılan saklandığı ininden yaptığı açıklamayla adeta HDP’yi yalanladı. Terörist ele başlarından Murat Karayılan, “DTK Kürdistan’daki kurumların çatısıdır. Kuzey’deki en makul kurumdur” diyerek örgüt bağlantısını açıkça ortaya koydu.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 12:25
Terörist elebaşı Karayılan'dan DTK itirafı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin DTK'nın PKK'nın legal görünümlü bir kolu olduğuna dair aldığı karar Mecliste HDP'lilerin tepkisine yol açarken, terörist elebaşı Murat Karayılan DTK'nın PKK'nın legal görünümlü bir kolu olduğunu itiraf etti.

'DTK BİR MÜCADELE MEVZİSİDİR'

Terörist elebaşı, saklandığı ininden örgüt yayınlarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde DTK üyesi 102 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterirken DTK'nın PKK'yla iç içe olduğuna dair de şu itiraflarda bulundu: 'En fazla üzerinde durulması gereken yer, Kuzey Kürdistan'da (Doğu ve Güneydoğu'yu kastediyor) ortaya çıkan düzeydir. Dikkat edin, siyasal alanda 30 yıldır Türk devleti hep tutukluyor. En son DTK'ya dönük saldırı yaptılar. Oysa Kuzey'de en makul olan bir kurumdur. Kürtlerin demokratik kurumlarının bir araya geldiği ve bir nevi Kürdistan'daki kurumların çatısı konumundadır. İşte en son oraya da saldırıp 102 kişiyi gözaltına aldılar. Hangi yöntemle saldırırsa saldırsınlar DTK'nın hiç eksilmeyen bir duruşu ve düzeyi vardır. DTK, Kuzey Kürdistan'da Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin kazandığı bir mücadele mevzisidir. Belki falanca yer özgürleştirilmiş diyemeyiz ama oradaki toplum özgür düşünce sistemiyle tanışmış ve özgür kişilikler haline gelmiştir.'

'ASKERİN GERİ DÖNME GİBİ BİR NİYETİ HİÇ YOK'

Mehmetçiğin sınır ötesinde gerçekleştirdiği Pençe harekatlarıyla ilgili de çok zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden terörist başı Karayılan, 'Bugün Hakurk ve Haftanin'de yaşanan çatışmalar gözler önündedir. Halkın bizi unutmamasını ve yardımcı olmasını istiyorum. Askerler, Haftanin'de birçok yeri tutmuş durumda. Şırnak Uludere'den Hantur Dağına kadar karayolu getirdiklerine göre geri dönme gibi bir niyetleri hiç yok. Yol da getirip sınır hattında bir tampon bölge oluşturmak istiyorlar. Yani barınma alanlarımızın tamamına girmiş durumdalar. Özellikle Haftanin, Zaho, Derkar, Batufa ve Begova'da yaşayan yerel halkın bizi yalnız bırakmasını istemiyoruz. Bu bölgelerde barındığımız için Türk ordusu bu bölgelere operasyonlar yapıyor, kalıcı olarak yerleşiyor. Belki köylüler bu durumdan zarar görüyor. Biz bunun farkındayız' diyerek yerel halka da zarar verdiklerini itiraf etti.

Murat Karayılan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı