MEB'den beklenen açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin uzaktan EBA canlı derslerinde siber saldırılardan, sapık ve kötü niyetli girişimlerden korunmaları için çok kritik uyarılarda bulundu. Bu kapsamda madde madde ne yapılması gerektiğini açıklayan MEB olumsuz bir durum yaşanmasının önüne nasıl geçileceğine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Paniğe gerek olmadığı belirtilen açıklamada uzakten eğitimle ilgili alınması gereken tedbirler bir bir sıralandı.



KISA ZAMANDA DEVREYE ALINDIĞI VURDULANDI



Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alındığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:



ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREV



'Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz.'