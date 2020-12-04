KIZILAY'DAN DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ'E ÖZEL OTURUM

Gönüllüler tarafından kurulan ve günümüzde de gönüllüler tarafından yönetilen 152 yıllık bir kurum olan Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle özel bir oturum yapacak.