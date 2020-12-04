KIZILAY'DAN DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ'E ÖZEL OTURUM

Gönüllüler tarafından kurulan ve günümüzde de gönüllüler tarafından yönetilen 152 yıllık bir kurum olan Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle özel bir oturum yapacak.
Hem bugüne kadar Kızılay'a emeği geçenlere bir teşekkür mahiyetinde hem bugünün gönüllülerini motive etmek adına, her boyutuyla gönüllülüğün konuşacağı program Türk Kızılay'ının tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Özel oturum Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın dünden bugüne gönüllülüğü anlatacaığı konuşması ile başlayacak.