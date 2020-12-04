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İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu! FETÖ’cü Mustafa Özcan’ın damadı gaybubet evinde yakalandı

İzmir'de, FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün sözde Türkiye İmamı firari Mustafa Özcan’ın damadı Muhammet Bozkurt'un da bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 09:37
İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu! FETÖ’cü Mustafa Özcan’ın damadı gaybubet evinde yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları Hücre Evlerinde barındıkları belirlendi.

Güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen aralarında FETÖ Terör örgütünün Türkiye İmamı M.Ö'nün damadı Muhammet Bozkurt'un de bulunduğu, Karşıyaka ve Hatay İl İmamları, TSK ve Emniyet Mahrem İmamları, Eğitim Danışmanları, Büyük Bölge Talebe Mesulleri, Büyük/Küçük Bölgeciler, Mütevelliler, İhraç TSK ve Emniyet Mensuplarınında bulunduğu İzmir merkezli ve ülkemizin farklı mahkemelerinden aranması olan şüphelilere yönelik 60 adreste operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve Gaybubet olarak kullanılan bu evlerde 66 şüpheli şahıs yakalandı. Aramalarda sahte kimlikler 11 adet, yüklü miktarda nakit para (16.600 Dolar - 3.700 Euro - 90.000TL - 9Ata Altın) ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler emniyette sorguya alındı.

Karşıyaka

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