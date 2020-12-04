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İBB'den yeni skandal! Halen görevde!

İSMEK’te çalışan başörtülü kadınlara alenen hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin halen görevde olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 19:21
İBB'den yeni skandal! Halen görevde!

CHP taciz skandallarıyla çalkalanırken bir yandan da eski skandallarla ilgili hiç bir yaptırım uygulanmadığı ortaya çıktı. 

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETMİŞTİ! HALEN GÖREVDE!

Yeniakit'in haberine göre; İmamoğlu'nun bu insanla yanyana durma şansım yok dediği, İSMEK'te çalışan başörtülüleri aşağılayan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli konusunda da aylardır harekete geçilmedi. Vatandaşlar Şişli'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan görevine devam etmesine tepki gösteriyor. 

CHP'DE TACİZ SKANDALLARI!

CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemiş, Ümraniye teşkilatından 20 yaşındaki D.A da, Mart 2020'de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını açıklamıştı.

CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç ise yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia edip, taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirmişti.

Her kesimden vatandaş, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve parti yönetimini tacizlere sessiz kalmakla suçluyor.

Son olarak hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A, Kartal Belediyesi'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiğinin ortaya çıkmasının ardından sadece görevden uzaklaştırılmıştı.

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