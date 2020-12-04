Bakkal, market açık mı? Kimler muaf olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair tüm detaylar

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak?



FIRINLAR KAPANMAYACAK

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.



Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.



Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.



LOKANTALARDA PAKET SERVİS

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Bayilerden gazetelerini alabilecek.