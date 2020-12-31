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MSB açıkladı! 14 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekâtlarıyla öldürüldüğünü açıkladı. Akşam saatlerinde de Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 22:22
MSB açıkladı! 14 terörist daha öldürüldü

MSB'den yapılan açıklama 'Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.' denildi.

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNUN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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