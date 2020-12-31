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Kılıçdaroğlu o soruyu yanıtsız bıraktı!

Muğla Ula'da geçen temmuzda vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası, davadan vazgeçmesi için kendisine telefon açan milletvekilinin CHP'li Süleyman Girdin olduğunu açıklamıştı. Konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. CHP Lideri, "Buna yanıt verdim zaten" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 18:56
Kılıçdaroğlu o soruyu yanıtsız bıraktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, ziyareti sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.

SIDDIK GÜLTEKİN AÇIKLADI

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Pınar Gültekin cinayetinin ardından babası Sıddık Gültekin'e telefon açarak davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı.

Sıddık Gültekin iddiaları doğrulayarak kendisinden bu talepte bulunan kişinin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu belirtmişti.

Baba Gültekin, 'Ayın 16'sında kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Katil Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li vekilim Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Girgin ile arasında 1.5 - 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen Sıddık Gültekin, CHP GRup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söyledi.

AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN CHP'Lİ İSİM: SÜLEYMAN GİRGİN

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği CHP Muğla Milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Acılı baba Pınar'ın avukatı Rezan Epözdemir'in hukuk bürosunda kameralar karşısına geçti. Sıddık Gültekin, elindeki telefon ile Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösterdi, "Taziye dileğinde bulundu. 'Davadan vazgeçin' dedi. Konuşma 1.5 - 2 dakika sürdü" dedi.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluSarıyer

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