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Çatalca'da büyük yangın!

İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 18:32
Çatalca'da büyük yangın!

Çatalca'da bulunan saat fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Çatalca'da bulunan saat fabrikasında saat 16.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Fabrikada bulunan 10 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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