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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki Mehmetçik'e mesaj! Bakan Akar telefondan tüm salona dinletti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri de yer aldığı törende Azerbaycan ordusu ve Mehmetçiklere seslendi. Bakan Akar'ın telefonundan mesajlarını ileten Başkan Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 09:53
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki Mehmetçik'e mesaj! Bakan Akar telefondan tüm salona dinletti...

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri de yer aldığı törende askerlere, telefondan hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusu'nun değerli kahramanları hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum" ifadesiyle başladı.

Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan,
"Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" diye konuştu.

Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır" dedi.

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan "Tek Vatan Harekatı" nda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102 yıl önce Bakü'nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulanı birlik ve beraberliği hatırlattı.

Azerbaycan

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