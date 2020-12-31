Bakan Elvan'dan kararlılık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.



"GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"



Bakan Elvan, "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız." dedi.