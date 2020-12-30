Türksat 5a için geri sayım başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin 5A uydusunu çok yakında uzaya yollayacağını dile getirdi. Karaismailoğlu, Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz." dedi.



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