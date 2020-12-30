Rezaleti savunamadılar bile

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yenileme çalışması yaptığı Atatürk Parkının, PKK ve YPG Terör örgütlerinin simgeleriyle donatılması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' soruşturma başlatıldı. Soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Belediyesi ile söz konusu parkın yapımı konusunda anlaşan firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., ve Küçükçekmece Belediyesi görevlisi Deniz K., 'şüpheli' sıfatıyla ifade verirken Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman G. de tanık sıfatıyla ifade verdi.



Peyzaj Mimarı Yüksel P. verdiği ifadede, 'Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz' derken, Belediye görevlisi Deniz K. ise peyzaj mimarının projenin dışına çıktığını iddia etti.



'BELEDİYEDEN HABERSİZ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'



Parkın yapımını yüklenen firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Belediye ve işi alan yüklenici firmalar arasında yapılan proje görüşme ve anlaşmalarında yapılan her düzenlemede işi yapan firma, yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz. Yapılan düzenlemede proje dışında bir renk farkı bile ilgili yere sorulup onay alınmadan yapılamaz. Bahsi geçen parkla ilgili olarak proje üzerinde benim birlikte çalışmış olduğum kişiler Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisleri Deniz K., ve Yasemin A., ve bu şahısların üzerinde kontrol şefi olan Evrim N., isimli kişilerdir' diye konuştu.



KAUÇUK PARÇALANMADIĞI İÇİN YILDIZ YAPMIŞLAR



Yüksel P., ifadesinin devamında şunları söyledi: 'Parkın yapımı devam ederken projenin orjinal halinde belirtilen dalgalı kırmızı, sarı ve kiremit rengi şeklinde olması gereken yerin, köşelerinin dalgalı şekilde yapılamayacağını, projede belirtilen renklerin uyuşmayabileceğini anlayınca durumu bu işi yapacak olan kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarıyla da görüştüm. Kendisi de bana katılınca projede değişiklik yapılması gerektiği konusunda belediye yetkililerine bilgi aktardım. Projeye sözlü olarak onay verdi' dedi.



1 MİLYON 386 BİN TL'LİK FATURA KESİLDİ



Mimar ayrıca söz konusu parktaki çalışma ve diğer parklarda yapılacak olan işlerin karşılığıda yüklenici firma olarak belediyeden toplamda 1 milyon 386 bin liralık fatura kesildiğini belirtti.



'YÜKLENİCİ FİRMA PROJENİN DIŞINA ÇIKTI'



Soruşturmanın devamında savcılıkta şüpheli olarak ifade veren belediye çalışanı Deniz K., ise peyzaj mimarını suçladı. Deniz K.; 'Projenin onaylı halinde belirtildiği gibi magma katmanlarını oluşturan kahverengi, sarı ve turuncu renkli belirtilen yerle ilgili olarak yapılan yerin aynı şekilde olmadığını, projenin dışına çıkıldığını Yüksel P.'ye defalarca kez uyarıda bulundum. Ayrıca Yüksel P.'ye yıldız şekline benzeyen yerin şeklini kaybedecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini söyledim. Kontrol grubundaki arkadaşlarımla parkta yaptığımız incelemelerde projenin dışına çıkıldığını defalarca söylememe rağmen değişmediğini gördüm' diyerek kendisini savundu.



'RENK CÜMBÜŞÜ GÜZEL BİR PARKTI'



Valilik kararıyla açığa alınan Küçükçekmece Belediyesi sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman G. de verdiği ifadede, olaydan sosyal medya aracılığıyla bilgi sahibi olduğunu öne sürdü. Süleyman G., ihalenin genel içeriklerini sorumlu İTA amiri olan park ve bahçeler müdürlüğünün bildiğini belirterek, 'Yaklaşık 2 ay kadar önce tadilat yapılan parkta ben de gezdim. Renk cümbüşü güzel bir parktı. Ne zaman ki drone çekimleriyle havadan çekim yapıldı söz konusu durum ortaya çıktı' dedi.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakılırken savcılık skandal olayda örgütsel bir faaliyet bulunup bulunmadığını ayrıntılarıyla birlikte soruşturmaya devam ediyor.



