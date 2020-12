Rasim Ozan Kütahyalı Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanını açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, bu haftaki köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanını açıkladı. İşte Kütahyalı'nın çok konuşalacak köşe yazısı:



Mansur Yavaş'ın çok sinsi 2023 planına dikkat!!



2023 Başkanlık seçimlerine tam 2.5 sene var. Erken seçim olacağını hiç sanmıyorum. 25 Haziran 2023'te Başkanlık için sandık başına gideceğiz. Tam 2.5 yıl yani 30 ay sonra.



MHP'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli 25 Haziran 2023'te de MHP olarak adaylarının Erdoğan olduğunu şimdiden açıkladı. Hesapsız kitapsız ve pazarlıksız biçimde Cumhur İttifakı ruhuna bağlılığını bir kez daha gösterdi Devlet Bey.



Peki 25 Haziran 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı ederek adeta yeni bir ihtilal dönemini başlatmayı hedefleyen muhalefet blokunun baş adayı kim olacak?



Bizim İstanbul medyası o manada tüm planını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağına göre yapmış durumda. Olumlu ve olumsuz anlamda tüm spot ışıkları İmamoğlu'na yöneltiliyor.



Elbette İmamoğlu da 2023 hayalleri kuruyor. Halihazırda Ankara'da bir ofisi var. Kendine yakın bir medya kurdurmaya çalışıyor vs.



Fakat bir başka yazıda detaylı izah edeceğim üzere 2023'te Ekrem İmamoğlu'nun Başkan adayı olma ihtimalini sıfır görüyorum. 2023 denkleminde İmamoğlu olmayacak.



2023 için İstanbul'da konuşlanmış bizim hükümete yakın medya tamamen İmamoğlu'na odaklanarak büyük yanılgı içine düşüyor ve 2023 için esas tehdit olan ismin üzerine nerdeyse hiç gidilmiyor.



2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı ederek ihtilal yapma planı bağlamında esas tehdit Mansur Yavaş'ın ta kendisidir.



Mansur Yavaş şu an her ne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsa da tüm beyin hücreleri 2023 planına odaklanmış durumdadır. Bu operasyonu da mertçe ve açıktan değil sinsice ve saman altından su yürüterek götürmektedir.



Mansur Yavaş'ı dikkatle takip edin... Asla Erdoğan karşıtıymış gibi davranmıyor. Tayyip Bey'in her yurtdışı seyahatinde aşırı saygılı şekilde uğurlamaya gidiyor. AK Parti'yi de karşısına almamaya gayret ediyor.



Mansur Yavaş zihniyetinin net bir muhalifiyim. Yavaş ile aramızda kimi davalar da oldu bu yüzden. Fakat Yavaş'ın mesela İmamoğlu'na kıyasla çok çok daha usta bir politikacı olduğunu teslim ederim. Mansur Bey karda yürüyüp izini belli etmeme konusunda üstadlaşmış bir adam.



Tek Mansur Yavaş değil Mansur Bey'in 2023 Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etme planında beraber hareket ettiği tüm arkadaşları karda yürüyüp izini belli etmeme konusunda çok ustalaşmış isimler.



Bunlardan başlıcası Ankara'nın yönetimindeki gizli otoritelerinden biri kabul edilen Halil İbrahim Yılmaz'dır.



Bu isim Mansur Yavaş'ın 2023 planını anlamak noktasında çok kritiktir. Adını bir kenara not edin:Halil İbrahim Yılmaz.



Maalesef İstanbul medyası sadece İstanbul'a odaklandığı için Türk siyaseti bağlamında gerçek Bizans olan Ankara ilişkilerine hiç odaklanmıyor. Allahtan DEVLET herşeyin farkında, bizim taraf medyası ise uyuyor.



Halil İbrahim Yılmaz 2019 sürecinde Mansur Yavaş'ın sağ kolu olmuştu ancak Ankara Belediyesi'ni Yavaş aldıktan sonra adeta bir Gölge Başkan gibi davranmasından ötürü problemler çıkıyordu çünkü resmi bir görevi yoktu.



Mansur Yavaş'ın ekibinde yer alan diğer kritik isimler Servet Avcı, Yüksel Arslan ve Halil İbrahim Sarı ise aktif görevlere gelmişti.



Halil İbrahim Yılmaz bunlardan çok daha önemli ve kritik bir kişi olduğunu düşünen bir profile sahip. Hem siyasette hem ticarette hırslı ve ihtiraslı bir figür. O sebeple Yılmaz, tüm bu isimlerin kendi emrine gireceği bir görev talep etmekteydi Mansur Yavaş'tan.



Bu görev Ankara Kent Konseyi başkanlığıydı. Çünkü bu görev sayesinde Yavaş'ın bürokratlarını yanına çağırabilecek ve istediğini yaptırabilecekti. Ayrıca bu vazife sayesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özel kaleminin bütçesini de dilediği gibi kullanabilecekti.



HDP'nin Eşbaşkanlık modeline referans yaparak söylersek Halil İbrahim Yılmaz fiilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde eşbaşkanı gibidi artık DEVLET'in tespitine göre. Her gün bürokratlarla fotoğraf çektirip sosyal medyaya koyuyordu.



Öte yandan Mansur Yavaş ve Halil İbrahim Yılmaz'ın 2023 planında dediğim gibi AK Parti ile kavga görüntüsü vermek de yoktu. Tayyip Erdoğan'ı sinsice indirmeyi planlayan bir ihtilal yoluydu bu. Bilakis AK Parti ve Başkan Erdoğan'a muhalefet etmiyormuş gibi görünme gayretinde hem Yavaş hem de Yılmaz.



Çünkü hedefleri AK Parti'nin Mansur Yavaş'a muhalefet etmesini engellemek ve 2023 planına tereyağından kıl çeker gibi ulaşmaktır. Halil İbrahim Yılmaz'ın taktiklerinin de amacı bu.



Açık konuşmak gerekirse Ankara'yı EşBaşkan gibi yöneten Mansur Yavaş ve Halil İbrahim Yılmaz çiftinin de AK Parti'yi pasifize etmek noktasında başarılı olduğunu söylemek gerekir.



Mesela İstanbul'da İmamoğlu karşısında gümbür gümbür ortalığı yıkan ve yaptığı muhalefetle Ekrem Bey'e adeta göz açtırmayan bir Tevfik Göksu gerçeği var. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı Göksu gibi sarsabilen bir AK Parti figürü yok.



Gerçektan Ankara'da Mansur Yavaş hiçbir şekilde muhalefetle burun buruna gelmiyor. Ancak tüm bu steril ortam içinde Halil İbrahim Yılmaz ve Mansur Yavaş'ın bir yurtdışı bağlantısının DEVLET tarafından öğrenilmesi bu ikiliyi rahatsız ve tedirgin etti. Bu olay henüz medyada büyümedi ama bazı şeylerin eli kulağında.



6 kişilik bir heyetle birlikte Halil İbrahim Yılmaz ve Mansur Yavaş daha önce birlikte Londra'ya gitmişlerdi. Sonrasında bu Ankara eşbaşkanı kadar yakın Yavaş-Yılmaz ikilisi Londra'ya gittiği ekipten ayrılarak bir yerlere gittiler. Bu net şekilde tespit edilmiş durumda.



Mansur Yavaş ve Halil İbrahim Yılmaz'ın Londra'da halen kimle ve nerede, ne görüştükleri kamuoyunca bilinmiyor. O gün Londra'da beraber oldukları ekip de bilmiyor.



Dediğim gibi bazı bombaların patlamasının eli kulağında. DEVLET herşeyin farkında. Bana göre Mansur Yavaş ve Halil İbrahim Yılmaz'ın bu gizli Londra görüşmelerini bizzat kendilerinin açıklaması, kendilerinin de faydasına olacaktır. İsterlerse kendilerine köşem de açıktır. Cevap hakları bakidir...