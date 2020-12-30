İzmir'de korkutan deprem!

İzmir bir kez daha depremle sallandı. AFAD 30 Aralık 2020 16.40'ta İzmir Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti.