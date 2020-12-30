İzmir'de korkutan deprem!

İzmir bir kez daha depremle sallandı. AFAD 30 Aralık 2020 16.40'ta İzmir Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti.
Son dakika deprem haberi: İzmir bir kez daha depremle sallandı.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD 30 Aralık 2020 16.40'ta İzmir Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
30 EKİM'DEKİ DEPREMDE 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti.