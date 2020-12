CHP'li Belediye Koli koli şarap dağıttı!

Takvim'de yer alan özel habere göre; Yerel seçimlerde bazı belediyelerin yönetimine geçen CHP'li isimler vatandaşın gözünde sınıfta kaldılar. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bu isimlerden biri olarak dikkatlerden kaçmadı.



VATANDAŞIN PARASINI HEBA ETTİLER



Vahap Seçer yönetimindeki CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak vatandaş için harcanması gereken parayı adeta heba etti. Vahap Seçer'in personeli, belediyenin özel kalem müdürü Doğukan Uyan da aynı kolilere kendi yazdığı tebrik mesajıyla dağıttırdı.



İKİYÜZLÜLÜKLERİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ!



Son zamanlarda millet aç algısı ile sosyal medyada sistematik operasyonlar düzenleyen CHP'li isimlerin Vahap Seçer'in bu hareketini görmezden gelmesi ikiyüzlülüklerini bir kez daha kanıtladı.



BORÇLANSALAR KİM BİLİR NELER YAPACAKLAR!



Belediyenin paralarını pervasızca hiç edip "hükümetten destek göremiyoruz" algısı yapan ve 'Borçlanamıyoruz' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'li yönetimlerin yılbaşı için koli koli şarap dağıttırması "Borçlansalar kim bilir neler yapacaklar?" sorusunu da akıllara getirdi!



ZİYAN POLİTİKASI AÇIĞA ÇIKTI!



Mersin Büyükşehir Belediyesi son olarak su faturası üzerinden yaptığı uygulama ile vatandaşı çileden çıkarmıştı... Vatandaşa kullanmadığı su üzerinden fatura gönderen CHP'li yönetim, Ekim ve Kasım aylarının faturalarını 2 ay öncesinden tahsil etti. Şimdi de vatandaşın parasıyla şarap dağıtılması belediyedeki 'ziyan' politikasını açığa çıkardı.



MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK!



CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in içinde şarap bulunan yılbaşı kolileri dağıttırması, vatandaş tarafından büyük tepki ile karşılandı. Bir vatandaş Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Belediyesi'nin bu uygulamasının "Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan farksız" olarka niteledi.



"HRİSTİYANSA NORMAL AMA..."



Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, "Buğday, nar, şarap, bolluk, bereket ifadeleri. Hristiyansa NORMAL.ama !! Milletin parası İLE yapıyorsa Sıkıntılı" ifadelerini kullandı.



"CHP KAFASI HİÇ DEĞİŞMEZ..."



Bir sosyal medya kullanıcı ise yaptığı paylaşımda, "Bir Mersinli olarak utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka kullancısı ise "CHP kafası hiç değişmez. Bunlardan medet umanların vay haline..." yorumunda bulundu.