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Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada ''Her neredeyseniz bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek için sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin Türkiye'nin gücüne birlikte güç katalım'' çağrısında bulundu.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:44
Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni başladı. Başkan Erdoğan, Külliye'deki törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan sanatçılarımız için bir aradayız. Uzun tarih sayfalarında bazen renklerle, desenlerle, taşlarla, seslerle medeniyetler inşa ediyor, çağları çağlara bağlıyorlardı.

'Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Göbeklitepe'den, Roma'dan, Selçuklu'dan bugüne katman katman kültür barındıran zamanın ruhu u topraklarda iftiharla yaşamaktadır. Bugün dünya müzelerini dolduran tarih hırsızlığını gösteren eserlere bakın. Evrensel olanı kucaklayan bir anlayışla hareket etmeliyiz.
Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda ülkemiz geleceğin sanat mevhumlarının payandalarını da temellendirecektir.

Biz o sanatçıyı bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir. Vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserlerle gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır.

Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Bu sanatçıyı benim kadar aziz milletimin de beklediğine inanıyorum. Bu sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir komşumuzdur, belki bu salondadır. Her neredeyseniz bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek için sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete yöneltin. Gelin Türkiye'nin gücüne birlikte güç katalım.

Her yıl bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirliyoruz. Eğer bu topraklarda doğu-batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilen insanlardan biri Saadettin Ökten'dir. Derslerinde olsun, dost meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi dinleyenler medeniyetimizin inceliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. Toplumun bütün kesimlerine aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır.

İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır.

Derviş Zaim, Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır.

İbrahim Tenekeci, dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği hissettiğimiz kardeşimize edebiyat ödülünü takdim edeceğiz.

Eskiden bir çok ilimde ihtisas sahibi olanlara hezarfen derlerdi. Necmettin Okyay 20. asrın hezarfenlerindendir. Hocamız ebruda kendi geliştirdiği yöntemle Necmettin Ebrusu denilen bir yöntemin sahibidir.

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