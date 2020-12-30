Başkan Erdoğan'dan anlamlı kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.







Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Gültekin ve Özen ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

