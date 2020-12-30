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Aylin Sözer’in ailesinden flaş açıklama!

Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer’in kuzeninin oğlu Endercan Güngörür, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güngörür açıklamalarında sosyal medya üzerinde yapılan eleştiri ve iddiaların aileyi yıprattığını kaydetti. Öte yandan katil ile Sözer’in hiçbir bağının olmadığını, dolap yaptırmak için konuştuklarını, anlaşmazlık sonrası cinayetin olduğunu aktardı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:54
Aylin Sözer’in ailesinden flaş açıklama!

Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in kuzeninin oğlu Endercan Güngörür, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güngörür açıklamalarında sosyal medya üzerinde yapılan eleştiri ve iddiaların aileyi yıprattığını kaydetti.

Güngörür, Sözer'in yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için katile ulaştığını ve sonrasında ücret dolayısıyla dolap yaptırmaktan vazgeçtiğini, bu nedenle Sözer'i bıçakladığını belirtti. Zanlının Aylin Sözeri bıçaklamasının ardından banka hesabından kendine para aktarmaya çalıştığını ve Kemal Ayyıldız ile Sözer'in hiçbir bağının olmadığını vurguladı.

İşte Güngörür'ün o açıklaması:

''Aylin Sözer daha önce katil ile yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için ulaşmış ve evinde ölçü aldırmış katil çok yüksek bir miktarda para sunmuş ve Aylin hoca bunu reddetmiş. Ardından katilin sözlü tacizlerine maruz kalmış ve tehdit edilmiş. Daha sonra 29 Aralık sabah 8 sularında şahıs Aylin hocanın apartmanına gelmiş. Eve girer girmez Aylin hocayı bıçakla katletmiş ve telefonuna ulaşmış. Banka hesabına giriş yaptıktan sonra şahıs kendi kardeşine 260 bin tutarında bir EFT yollamış ancak banka teyit için Aylin hocayı aradığında telefon açılmadığı için EFT'yi reddetmiş. Daha sonra katil Aylin hocanın asistanına sana döviz hesabımdan para yollayacağım onu çek ve göndereceğim adrese yolla demiş. Durumdan şüphelenen asistan, sesinizi duymadan olmaz diyerek cevap vermiş ve katil gerek kalmadı diyerek cevap vermiş. Durumdan şüphelenen asistan Aylin hocanın kardeşine ulaşarak olayı anlatmış. Kardeşi Aylin hocanın evine kendi anahtarı ile girmeye çalışmış ancak kapı kilitliymiş. Üstüne polis çağırılınca şahıs evi yakmaya çalışmış. Yani haberlerde belirtildiği gibi katil ile Aylin hoca arasında bir ilişki olma durumu tamamen yalandır ve bu yalan Aylin hocanın ailesini derinden etkilemektedir. Şahıs indirim alma bahanesiyle bu yalanı uydurmuştur. Şahısın Aylin hoca ile bir bağı yoktur.''

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