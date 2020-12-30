AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması!

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Downing Street'te bulunan Başbakanlık Ofisi'nde imzalandı.



Johnson yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçilmiş parlamentosu tarafından kendi yasaları altında egemen yaşama dileklerini yerine getiriyoruz" dedi. "Az önce imzaladığım anlaşma son değil, yeni bir başlangıç" diyen Başbakan Johnson, "Bence İngiltere ve AB arasındaki harika bir ilişkinin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.



İngiltere bugün onaylanan AB-İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşması, parlamentodan 73 karşı 521 oy ile geçmişti. Anlaşma, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.



MUHALEFET DESTEKLEYECEK



Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, anlaşmayı kusurlu bulsalar da destekleyeceklerini açıkladı.



"ZAYIF BİR ANLAŞMA ANCAK ANLAŞMAMAKTAN DAHA İYİ"



"Pek çok kusuru var ve zayıf bir anlaşma ancak anlaşmamaktan daha iyi." diyen Starmer, anlaşmanın uygulanmamasıyla AB ile ticarette fiyatların artacağını ve işletmeler için tarife ve kotalar geleceğini söyledi.



Tasarının İşçi Partisinin de desteğiyle hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası'nda rahatça geçmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla da İngiltere 31 Aralık'ta yerel saatle 23.00'te geçiş sürecini de bitirerek AB'den tamamen ayrılmış olacak.



BREXİT SÜRECİ



İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.



AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.



AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular, en zor başlıklar olarak öne çıkmıştı. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyordu.



