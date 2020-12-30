USD (Alış - Satış) : 7,34 - 7,35 EURO (Alış - Satış) : 9,01 - 9,02

AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık ile Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşmasını imzaladı. "Harika bir başlangıç olacağını" belirten Boris, "Az önce imzaladığım anlaşma son değil, yeni bir başlangıç" dedi.

Dünya / 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:58
AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması!

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Downing Street'te bulunan Başbakanlık Ofisi'nde imzalandı.

Johnson yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçilmiş parlamentosu tarafından kendi yasaları altında egemen yaşama dileklerini yerine getiriyoruz" dedi. "Az önce imzaladığım anlaşma son değil, yeni bir başlangıç" diyen Başbakan Johnson, "Bence İngiltere ve AB arasındaki harika bir ilişkinin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere bugün onaylanan AB-İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşması, parlamentodan 73 karşı 521 oy ile geçmişti. Anlaşma, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

MUHALEFET DESTEKLEYECEK

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, anlaşmayı kusurlu bulsalar da destekleyeceklerini açıkladı.

"ZAYIF BİR ANLAŞMA ANCAK ANLAŞMAMAKTAN DAHA İYİ"

"Pek çok kusuru var ve zayıf bir anlaşma ancak anlaşmamaktan daha iyi." diyen Starmer, anlaşmanın uygulanmamasıyla AB ile ticarette fiyatların artacağını ve işletmeler için tarife ve kotalar geleceğini söyledi.

Tasarının İşçi Partisinin de desteğiyle hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası'nda rahatça geçmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla da İngiltere 31 Aralık'ta yerel saatle 23.00'te geçiş sürecini de bitirerek AB'den tamamen ayrılmış olacak.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular, en zor başlıklar olarak öne çıkmıştı. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyordu.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement