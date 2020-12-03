Siirt'te korkutan deprem!

Az önce gelen son dakika haberine göre Siirt'te korkutan bir deprem oldu! Depremin Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında. AFAD, son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssünün Siirt olduğunu açıklarken depremin şiddetinin de 5.0 olduğunu ifade etti. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddeti 5.1 olarak duyurdu. Son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu aktarıldı.
Gelen son dakika haberine göre, Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Siirt ve Diyarbakır deprem ile sallandıktan sonra çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıkları rapor etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan, Siirt depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Son dakika bilgisine göre depremin merkezinin Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi.
SON DAKİKA HABERİ: SİİRT'TEKİ KORKUTAN DEPREMİN ŞİDDETİNİ AFAD 5.0 OLARAK DUYURDU!
Son dakika gelişmesine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 5.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.