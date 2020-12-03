Siirt'te korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Siirt ve Diyarbakır deprem ile sallandıktan sonra çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıkları rapor etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan, Siirt depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Son dakika bilgisine göre depremin merkezinin Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi.



SON DAKİKA HABERİ: SİİRT'TEKİ KORKUTAN DEPREMİN ŞİDDETİNİ AFAD 5.0 OLARAK DUYURDU!



Son dakika gelişmesine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 5.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.