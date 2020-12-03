USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,43

Siirt'te korkutan deprem!

Az önce gelen son dakika haberine göre Siirt'te korkutan bir deprem oldu! Depremin Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında. AFAD, son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssünün Siirt olduğunu açıklarken depremin şiddetinin de 5.0 olduğunu ifade etti. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddeti 5.1 olarak duyurdu. Son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu aktarıldı.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 09:09
Siirt'te korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Siirt ve Diyarbakır deprem ile sallandıktan sonra çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıkları rapor etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan, Siirt depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Son dakika bilgisine göre depremin merkezinin Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: SİİRT'TEKİ KORKUTAN DEPREMİN ŞİDDETİNİ AFAD 5.0 OLARAK DUYURDU!

Son dakika gelişmesine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 5.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı